正興電機製作所 [東証Ｐ] が10月29日大引け後(15:30)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比41.8％増の16.8億円に拡大し、通期計画の20.5億円に対する進捗率は82.4％に達し、5年平均の55.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比42.2％減の3.6億円に落ち込む計算になる。 直近