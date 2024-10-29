１９２０年にチェコの作家カレル・チャペックが発表し、ＡＩ（人工知能）社会の未来を予見したようなＳＦ戯曲「ロボット」が１１月１６日から１２月１日まで、東京・三軒茶屋のシアタートラムで上演される。ロボットに征服された世界の最後の人類を演じる水田航生（こうき）、潤色・演出のノゾエ征爾に思いを聞いた。（編集委員祐成秀樹）チャペックは、労働を意味するチェコ語の「ロボタ」から「ロボット」を造語し、今作で
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