日本ハムの新庄剛志監督日本ハムは29日、新庄剛志監督（52）が来季も引き続き指揮を執ると発表した。同監督自らが24日にドラフト会議に出席した際に続投を表明していた。来季が就任4年目となる。新庄監督は2022年の就任から2年連続で最下位に終わったが、今季は2位に躍進させ、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージまで進出した。29日にはインスタグラムに「2025年も大航海は続きます。改めてファイターズのかじを