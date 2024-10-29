タレント・小嶋陽菜が28日夜、東京・渋谷区の路上で暴行被害を受けたことを受け、小嶋が出演予定だった29日の写真集発売記念イベントを中止とすることが発表された。宝島社の公式X「小嶋陽菜写真集【公式】」で29日昼、発表された。 【写真】小嶋陽菜は10年ぶり写真集握手会の盛況を伝えていた 同公式Xに掲載された文書では「昨日10/28のイベント終了後、会場を出て警備員とスタッフと移動中の小嶋さんが、物陰より飛び出し