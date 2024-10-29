警察と消防によりますと、29日午後2時半ごろ、福岡県古賀市美明（みあけ）の国道3号で、保育園の芋掘り遠足のバスなど3台が衝突し、園児を含む7人がケガをしました。 ■白野寛太記者「事故のあった現場です。前の車の後ろ部分は大きくへこんでいて、ガラスも割れてしまっています。」29日午後2時半ごろ、福岡県古賀市美明の国道3号で、片側3車線の中央車線を走っていたバスが、中央線側の車線の前方を走っていた乗用車と衝突し