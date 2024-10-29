ヤクルトは29日、秋季キャンプ（11月2日〜、愛媛県松山市）の参加メンバーを発表した。メンバーは以下の通り。▼投手＝9人山下輝、奥川恭伸、山野太一、石原勇輝、金久保優斗、長谷川宙輝、坂本拓己、竹山日向、西浜勇星▼捕手＝3人鈴木叶、中川拓真、橋本星哉▼内野手＝8人長岡秀樹、西村瑠伊斗、北村恵吾、小森航大郎、武岡龍世、増田珠、伊藤琉偉、高野颯太▼外野手＝4人並木秀尊、丸山和郁、浜田太貴、岩田幸宏