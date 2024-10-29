ドジャースのMVPトリオと呼ばれる大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手の3選手の妻の3ショットが話題になっています。ベッツ選手の妻が日本時間29日にInstagramを投稿。そこには大谷選手の妻・真美子さんとフリーマン選手の妻との写真が。シャンデリアの下で笑顔を浮かべる3人。真美子さんは腕に“OHTANI”と書かれたドジャースブルーのチェックのジャケットを羽織っています。このジャケットは妻たちが