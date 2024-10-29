Ritsuko Shimizu［東京２９日ロイター］ - コマツは２９日、２０２５年３月期（米国会計基準）の連結営業利益予想を５５７０億円から５７３０億円（前年比５．６％減）に引き上げた。上期の為替レートが想定より円安で推移したため。 ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１２人のコンセンサス予想の平均値は６０４１億円で、会社予想はこれを下回った。通期の想定為替レートは１ドル＝１４７．０円、１ユーロ＝１５７．８円で