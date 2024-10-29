国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は31日から4日間、滋賀県の瀬田GC北C（賞金総額200万ドル＝約3億1000万円）で開催される。ツアー通算11勝の小祝さくら（26＝ニトリ）は29日、冷たい雨が降る中でアウト9ホールを回って調整し、「雨予報もあるのでこれ以上（グリーン）あまり急に早くなったりもないのかなと思いながら調整しました」と話した。今大会