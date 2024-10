by Alpha PhotoInstagramやFacebookを運営するMetaが独自の検索エンジンを開発中であると、技術系メディアのThe Informationが報じました。The Informationによると、Metaの検索エンジンはAIを搭載したもので、検索クエリに応じてAIが生成した回答の要約を提供する予定とのこと。Meta Develops AI Search Engine to Lessen Reliance on Google, Microsoft - The InformationMeta is reportedly working on its own AI-powered sear