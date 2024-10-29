NHK大阪放送局は29日、大阪市の同局で次々作の25年度後期連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン発表会見を開き、女優高石あかり（21）に決まったと発表した。ヒロインとして紹介された高石は、登場するなり涙。本人いわく「涙もろくない」そうだが、「私の中で朝ドラが大きなものだった」と理由を打ち明けた。ハナミズキとわすれな草が刺しゅうされた純白の着物には、それぞれの花言葉「感謝と返礼」「私のことを忘れないで」の気