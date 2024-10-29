Miho Uranaka［東京２９日ロイター］ - 大和証券グループ本社が２９日に発表した２０２４年７─９月期連結純利益は前年同期比８０．５％増の５３７億円だった。あおぞら銀行の持ち分法適用関連会社化による負ののれんの発生が利益をかさ上げした。大和証Ｇは５月にあおぞら銀との資本提携を公表。６月には追加取得を発表し、保有比率は２３．９５％となっている。今回、負ののれんとして営業外収益に約２００億円を計上し