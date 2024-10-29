神奈川県鎌倉市にある人気のカフェが、市から立ち退きを求められて窮地に立たされています。存続を求める声が上がるなか、裁判が始まりました。【画像】桑田佳祐監督の映画「稲村ジェーン」にも登場したカフェが鎌倉市と対立、裁判に■サザン桑田さんの映画やドラマなどロケ地にも1955年（昭和30年）に創業、鎌倉市の海岸沿いにある「ヴィーナスカフェ」。海を眺めながらハンバーガーやメキシコ料理などが楽しめ、長年親しまれ