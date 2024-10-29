落馬負傷から１０月２３日に復帰した佐々木世麗騎手（２１）＝園田・中塚猛厩舎＝が、１０月２９日の園田競馬５Ｒ、都祁（つげ）７ハロン（３歳以上Ｃ２、ダート１４００メートル）でピエスダルジャン（牡３歳、園田・有馬澄男厩舎、父ハービンジャー）に騎乗し１着となり、復帰後１０戦目、８月２８日のメインレース「たかさご万灯祭特別」をスマートメイスで制して以来のＶを飾った。佐々木騎手は「馬が強かった。よかった」と