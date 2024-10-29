NHK大阪放送局は29日、大阪市内の同局で会見し、次々作の25年度後期連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロインが高石あかり（21）に決まったと発表した。◆高石（たかいし）あかり2002年（平14）12月19日、宮崎県宮崎市生まれ。16年にダンス＆ボーカルグループ「a−X’s」でデビュー。18年に卒業後に女優活動を本格化し20、21年に舞台「鬼滅の刃」シリーズで竈門禰豆子役を演じて話題を呼んだ。21年から映画「ベイビーわるきゅーれ」