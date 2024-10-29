先日、靱帯断裂の大怪我から1年ぶりに復帰したブラジル代表ネイマール。現在所属するサウジアラビアのアル・ヒラルとの契約は2025年6月末までとされており、去就が注目されている。本人は古巣サントスに復帰するとほのめかしたこともあったが、MLSインテル・マイアミ行きも浮上した。『Wall Street Journal』などによれば、ネイマールは、マイアミにある住宅用地を2600万ドル（39.7億円）で購入したという。デイヴィッド・ベッカム