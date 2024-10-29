火災があった現場近く＝川崎市川崎区東田町２９日午前１１時１０分ごろ、川崎市川崎区東田町の共同住宅で「建物から煙と火が出ている」などと１１９番通報があった。４人がけがを負った。いずれも軽症。市消防局によると、建物の５階の１室から出火、１６隊が消火に当たった。