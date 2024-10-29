「モンスターハンターワイルズ」OBT（PS Plus加入者向け）】 10月29日12時～ 実施 カプコンのプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ（モンハンワイルズ）」において「蜘蛛恐怖症対策モード」という機能が搭載される。 「モンハンワイルズ」は2025年2月28日に発売を予