バンダイが運営する化粧品ブランド｢CreerBeaute(クレアボーテ)｣より、たまごっちの本体型のミニチュア容器に入った｢たまごっち マルチキャリーバーム｣全8種(内2種はマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ限定発売)を2024年11月下旬より全国のドラッグストア、バラエティストア、コンビニエンスストアなどで順次、発売を開始いたします。 たまごっち マルチキャリーバーム