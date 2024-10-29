サンリオの人気キャラクター、ハローキティの50周年記念くじ第2弾が、11月1日（金）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。【写真】全高48cmのぬいぐるみも！「サンリオ11月ハローキティ50周年当りくじ」詳細■アニバーサリーデザインのグッズ今回登場する「サンリオ11月ハローキティ50周年当りくじ」は、リボンがかわいい50周年アニバーサリーデザインのグッズがそろう全17等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレ