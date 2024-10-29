ゼンリン [東証Ｐ] が10月29日後場(13:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は3.4億円の赤字(前年同期は16.2億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.6％増の40.4億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は0.8億円の赤字(前年同期は2.4億円の