トーメンデバイス [東証Ｐ] が10月29日後場(13:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比62.7％増の55.5億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の54億円→72億円(前期は62億円)に33.3％上方修正し、一転して16.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.9％減の16.4億円に