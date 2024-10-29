Googleのチームが手書きのメモの写真からペンの動きを抽出するモデル「InkSight」を発表しました。特殊なツール不要で手書きのメモを手書きのスタイルを維持したままデジタル化することが可能になるとのことです。A return to hand-written notes by learning to read & writehttps://research.google/blog/a-return-to-hand-written-notes-by-learning-to-read-write/[2402.05804] InkSight: Offline-to-Online Handwriting C
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