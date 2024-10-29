154.27ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 153.13現値 152.98エンベロープ1%上限（10日間） 151.49一目均衡表・転換線 151.47200日移動平均 151.4610日移動平均 150.55100日移動平均 149.95エンベロープ1%下限（10日間） 149.6521日移動平均 149.22一目均衡表・雲（上限） 147.77一目均衡表・基準線 145.03ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 142.80一目均