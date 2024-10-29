ダイハツディーゼル [東証Ｓ] が10月29日後場(13:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の30.8億円に急拡大し、通期計画の62億円に対する進捗率は5年平均の24.4％を上回る49.8％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.9％減の31.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績で