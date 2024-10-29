北海道江別市の公園で全裸の状態で倒れている男子大学生が見つかった事件で、警察は女子大学生ら4人を傷害致死などの疑いで逮捕しました（山上暢記者報告）当初は被害者の身元を示すものが一切なく、捜査は難航するとみられていましたが、容疑者4人が自ら名乗り出たことで捜査は急展開を迎えました。傷害や傷害致死の疑いで逮捕されたのは、江別市の大学生・八木原亜麻容疑者（20）と川村葉音容疑者（20）ら4人です。八