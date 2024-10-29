コンビニエンスストアの売上金を横領したとして、兵庫県警たつの署は28日、たつの市の会社員の男（32）を業務上横領容疑で逮捕し、発表した。「ギャンブルに使うためだった」などと容疑を認めているという。【写真】神戸市「直営」の防犯カメラ。首都圏の連続強盗事件を受けて増設する署によると、逮捕容疑は今月19日、店長を務める「ローソンたつの富永店」で保管中の売上金計100万円を店のATMから自分の口座に入金し、横領し