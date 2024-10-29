東陽倉庫が大幅続伸している。２８日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について、最終利益を１０億５０００万円から１４億円（前期比２．３％増）へ上方修正して一転増益予想とし、あわせて配当予想を中間・期末各２７円５０銭の年５５円から中間・期末各３０円の年６０円へ引き上げたことが好感されている。 物流事業における更なる合理化の推進や持ち分法による投資利益の増加などが要因という。なお、売上高２９０