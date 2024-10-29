◇高校野球秋季関東大会準々決勝千葉黎明5―2山梨学院（2024年10月29日保土ケ谷）今秋、快進撃を続ける千葉黎明（千葉1位）がついに、春夏通じて初の甲子園出場を当確させた。山梨学院（山梨1位）を破ってベスト4入りを決め、来春の選抜出場へ大きく前進した。千葉黎明は初回、敵失と押し出し四球で2点を先取。3回は先発した左腕・飯高聖也投手（1年）の左前適時打などで2点を加え、6回にも1点を追加するなど流れを渡