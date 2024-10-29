中谷元防衛相は２９日の記者会見で、沖縄県与那国町で起きた陸上自衛隊輸送機Ｖ２２オスプレイの機体損傷事故を陳謝し、原因究明を急ぐ考えを強調した。構造上の欠陥など機体の安全性については「問題ない」との認識を示した。