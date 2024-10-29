ヤクルトは２９日、松岡健一２軍投手コーチが契約満了に伴い、退任すると発表した。現役時代は先発、中継ぎとして活躍。０８年から４年連続で５０試合以上に登板し、１０年は７３登板だった。通算４９１試合に登板して、３２勝２５敗４セーブ、防御率３・７８。１８年に現役引退後、１９年から２軍投手コーチに就任していた。