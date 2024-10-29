閣議に臨む石破首相（中央）ら＝29日午前、首相官邸政府は29日、自民、公明両党の与党が過半数割れした衆院選後、初めての閣議を開いた。閣僚からは「謙虚かつ厳粛に受け止め、引き続き石破茂首相を支える」（村上誠一郎総務相）などと、少数与党になった現実を踏まえて政策を進めるべきだとの声が出た。野党を含む政策協議に前向きな見解も示された。衆院選で落選した小里泰弘農相は、首相に辞意を伝えたと説明した上で「農政