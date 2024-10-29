[北京 ２８日 ロイター] - 中国国有の石油大手、中国石油化工集団（シノペック）は２８日、株式市場の運営機関に２０２４年第３・四半期（７―９月）決算書を提出し、純利益が前年同期比５２．１％減の８５億４０００万元（１２億ドル）にとどまったことを明らかにした。原油価格下落と精製マージン低下が要因。売上高は９．８％減の７９０４億元だった。化学事業も不調で、部門純損失は４９億元の赤字を計上し、全体の足を引