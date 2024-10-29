京津冀地域、協同発展戦略実施１０年でユニコーン企業２３３社誕生河北省の雄安新区で行われた就職説明会で求人情報を見る来場者。（9月25日撮影、雄安新区＝新華社配信/落飛麟）【新華社天津10月29日】中国が京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の協同発展を目指す国家戦略を打ち出してから、2024年で10年を迎える。同地域ではこの10年に、設立10年以内で評価額10億ドル（1ドル＝約153円）以上のユニコーン企業、またはそれに