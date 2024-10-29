「AQUOS R9 pro」 シャープは、ライカカメラが監修した「バリオ・ズミクロン」カメラシステムを搭載したAndroidスマートフォン「AQUOS R9 pro」を12月上旬に発売する。SIMフリーモデルの店頭予想価格は19万円前後。キャリアではNTTドコモが取り扱うほか、グローバルモデルとして台湾、インドネシア、シンガポールでも順次展開予定。 ライカカメラ監修の3眼カメラ「バリオ・ズミクロン」を搭