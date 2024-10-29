マリオ・バロテッリがセリエAに帰ってきた。34歳となったバロテッリは、昨シーズン終了後フリーとなっていたが、正式にジェノアに加入することがわかった。2020-2021シーズンにモンツァでプレイして以来、4シーズンぶりにイタリアのトップリーグの舞台に立つことになる。ジェノアの公式SNSには、彼のあだ名「スーパーマリオ」にちなんで、任天堂のゲーム、スーパーマリオブラザーズを模した動画を公開。今回の契約期間は今シーズン