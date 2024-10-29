俳優のトニー・レオンが29日、TOHOシネマズシャンテで行われた第37回東京国際映画祭コンペティション部門の審査委員記者会見に出席し、「また東京にやってくることができました。審査委員長として臨む映画祭はとても名誉なことです」と思いを語った。会見には、審査委員を務めるエニェディ・イルディコー（映画監督）、橋本愛（俳優）、キアラ・マストロヤンニ（俳優）、ジョニー・トー（映画監督／プロデューサー）も参加した。