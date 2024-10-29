【Gift+ アズールレーン 雲仙 晴海水遊】 2025年4月 発売予定 価格：6,600円 海外メーカーMyethosは、フィギュア「Gift+ アズールレーン 雲仙 晴海水遊」を2025年4月に発売する。価格は6,600円。 本商品はAndroid/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」のキャラクター「雲仙」を1/8スケ