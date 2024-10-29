中国・長江デルタ地域の貿易額、１〜９月は５・１％増江蘇省連雲港市の中国・カザフスタン（連雲港）物流協力基地。（7月25日撮影、ドローンから、南京＝新華社記者/李博）【新華社上海10月29日】中国長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の貿易は安定の中で増加した。同1市3省の税関の統計によると、今年1〜9月の貿易額は前年同期比5.1％増の11兆8500億元（1元＝約21円）で、全国貿易総額の36.7％を占めた。うち江