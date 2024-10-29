「ごんぎつね」や「ころわん」シリーズなどの絵本の挿絵で知られる黒井健さんの絵本原画展が山形県酒田市で開かれています。この展覧会は、絵本画家・黒井健さんの画業50周年を記念して全国を巡回しているもので、酒田市美術館の開催が最後となります。会場には、黒井さんの代表作・新美南吉の「ごんぎつね」やキツネの親子の愛情あふれる仕草が淡くやわらかなタッチで描かれた「手ぶくろを買いに」のほか、「ころわん」シリ