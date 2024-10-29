発熱やせきなどの症状が出るマイコプラズマ肺炎の患者数が8週連続で増加するとともに、4週連続で過去最多を更新しました。国立感染症研究所によりますと、今月20日までの1週間に全国の医療機関から報告されたマイコプラズマ肺炎の患者数は8週連続で増加し、1医療機関あたり「2.01人」でした。1999年に統計を開始してから最も多く、4週連続で過去最多を更新しています。都道府県別に見ると、最も多いのは青森県の「4.83人」