10月27日の『光る君へ』現在放送中の吉高由里子さん主演・大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第41回の「揺らぎ」が10月27日に放送され、話題になっています。＊以下、10月27日放送内容のネタバレを含みます。即位した三条天皇（木村達成さん）と道長（柄本佑さん）の間では、早くも水面下で覇権争いが始まろうとしていた。道長の息子たちの序列争いも表面化し…。その頃、まひろは天皇を失った悲しみに暮れる