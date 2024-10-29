大阪府岸和田市で１０月２８日未明、乗用車の酒気帯び運転で７４歳の女性をはね、死亡させたとして、２０歳の男が逮捕されました。過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、岸和田市の会社員・沢田崇登容疑者（２０）です。沢田容疑者は２８日午前１時半ごろ、路上を歩いていた早崎文子さん（７４）を車ではねて死亡させたにもかかわらず、現場から一時逃走したなどの疑いがもたれています。警察によりますと、沢田容疑者の