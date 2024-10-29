歌手のイム・チャンジョンが新曲を発売する。昨日（28日）、所属事務所の（株）MBOXは「イム・チャンジョンが11月1日午後6時、新曲『If it happens, it happens』をリリースする」と発表した。「If it happens, it happens」は、偶然が重なって縁が続いた人、その人の出会いと別れ、誰にでも起こる人生の過程での感情を、繊細に表現した楽曲だ。同曲は、12月に発売する18thフルアルバムの先行公開曲で、彼のフルアルバムの発売は20