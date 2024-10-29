ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotakeによる一夜限りのコラボレーションライブ＜M bit Live #3＞が2025年1月13日に渋谷 Spotify O-EASTで開催されることが発表となった。◆ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake 画像“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクトが“M bit Project”であり、一夜限りのアーティストコラボレーションライブが＜M bit Live＞だ