国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は31日から4日間、滋賀県の瀬田GC北C（賞金総額200万ドル＝約3億1000万円）で開催される。日本ツアー通算8勝で米ツアーを主戦場とする勝みなみ（26＝明治安田）は29日、9ホールをラウンドするなど調整を行った。ウエーティング1番手から繰り上がりで出場が決まり、「良かったです。ホームグラウンドというか母国なので