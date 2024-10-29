橋本総業ホールディングス [東証Ｓ] が10月29日昼(12:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.1％増の19億円に伸び、通期計画の35億円に対する進捗率は54.5％に達し、5年平均の48.5％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.5％増の15.9億円とほぼ横ばいの計算になる。 直近3ヵ