男性とハグをすると「幸せ！」と感じる一方で、「彼にとって本当はどんな存在なんだろう…」と不安を覚えることも。そこで今回は、男性のハグの仕方でわかる「あなたの本命度」について解説します。｜突然後ろからハグされる突然後ろからハグされる、いわゆるバックハグを男性がするのは、あなたが本命だからと言ってほぼ間違いありません。男性は「好き」「抱きしめたい」といった気持ちを抑えきれず、衝動的にハグしたと言えるの