グループＢＬＡＣＫＰＩＮＫのロゼがポップスターのブルーノ・マーズとコラボした『アパート』（ＡＰＴ．）で、米国ビルボードメインシングルチャート「ホット１００」の８位にランクインした。これはＫ−ＰＯＰ女性歌手の最高ランキングだ。米国ビルボードは２９日（現地時間）、公式ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）を通じて『アパート』がビリー・アイリッシュの『ＢｉｒｄｓＯｆＡＦｅａｔｈｅｒ』（３