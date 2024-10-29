ディズニーストアに、クリスマスシーズンを盛り上げるデコレーショングッズやギフトにぴったりの雑貨、お菓子などが登場。『ズートピア』の限定デザインなど、バラエティ豊かなグッズが展開されるほか、クリスマスシーズンを盛り上げる期間限定の店舗企画も実施されます☆ ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS 2024」  発売日：2024年11月5日（火）より順次販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニースト